A la découverte du musée de la chimie Musée de la chimie, 14 mai 2022, Jarrie.

A la découverte du musée de la chimie

Musée de la chimie, le samedi 14 mai à 14:00

A la découverte du musée – Visite commentée du parcours « la chimie au cœur de nos vies, au cœur des innovations » permettant de découvrir l’histoire de la chimie, les techniques et les applications issues des plateformes chimiques du sud grenoblois. – Visite guidée de l’exposition interactive « Quand la chimie nous éclaire » : la chimie a accompagné et accompagne l’évolution de l’éclairage, notamment par les interactions entre la matière et la lumière. Aujourd’hui, les technologies d’éclairage sont nombreuses et nous pouvons nous retrouver démunis devant le choix qui nous est proposé en magasin : lampe halogène, tube « néon », ampoule fluo-compacte, LED blanc chaud ou froid, … En plus de leur fonction première, elles doivent répondre aux enjeux écologiques du moment en termes de durée de vie, de consommation d’énergie ou de disponibilité des ressources. – Atelier « A la découverte de la lumière » : présentation des différentes propriétés de la lumière, lien avec le fonctionnement de la vue et exemples d’application dans la vie quotidienne. Manipulations, observations, effets d’optiques.

Entrée libre

Deux expositions et un atelier scientifique à parcourir à son rythme, en famille, entre amis ou en solo !

Musée de la chimie Le Clos Jouvin 100, montée de la Creuse, 38560 Jarrie Jarrie Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00