À la découverte du monde des DYS 4ème édition Altkirch, vendredi 22 mars 2024.

animations en intérieur et en extérieur Spectacle, conférences, ateliers, jeux, stands,… Programme https://decouverte-du-monde-des-dys.webnode.fr/

De nombreuses nimations autour des troubles DYS Spectacle, ateliers, conférences, cafés et apéros DYS.

Un jeu de piste, DYSCOUVERTE, sera également proposé au sein de la ville d’Altkirch.

Les professionnels tiendront leur stand et seront ravis d’échanger avec les familles et d’autres professionnels pour une meilleure prise en charge de l’enfant dans son quotidien en milieu scolaire et dans ses activités extra scolaires .

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22

1 Place Xavier Jourdain

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est monde2jeanne@gmail.com

