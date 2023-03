A la découverte du monde des arbres Malvières Malvières Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Malvières

A la découverte du monde des arbres, 13 juillet 2023, Malvières Malvières. A la découverte du monde des arbres Arboretum de Charvols Malvières Haute-Loire

2023-07-13 10:00:00 – 2023-07-13 12:00:00 Malvières

Haute-Loire Malvières EUR 5 5 Cet atelier de 2h vous propose de découvrir les arbres en les croquant par le dessin. Animé par Charlie Braesch (le goût du sauvage), animateur nature pour le service Patrimoine de l’Agglo du Puy. A partir de 7 ans, 5 € pour tous (adultes et enfants) http://billetterie.hoteldieu.info/Information.aspx Malvières

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Malvières Autres Lieu Malvières Adresse Arboretum de Charvols Malvières Haute-Loire Ville Malvières Malvières Departement Haute-Loire Lieu Ville Malvières

Malvières Malvières Malvières Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malvieres malvieres/

A la découverte du monde des arbres 2023-07-13 was last modified: by A la découverte du monde des arbres Malvières 13 juillet 2023 Arboretum de Charvols Malvières Haute-Loire Haute-Loire Malvières

Malvières Malvières Haute-Loire