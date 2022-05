À la découverte du monde des abeilles à la bibliothèque de Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

À la découverte du monde des abeilles à la bibliothèque de Lamorlaye Lamorlaye, 13 mai 2022, Lamorlaye. À la découverte du monde des abeilles à la bibliothèque de Lamorlaye Lamorlaye

2022-05-13 15:00:00 – 2022-05-21

Lamorlaye Oise Lamorlaye La bibliothèque vous propose de découvrir le monde des abeilles, du 13 au 20 mai, au programme : ruche interactive et pédagogique, ateliers créatifs, fresque participative. Ateliers:

-Mercredi 18 mai à 15h: Un atelier “Plante ta fleur mellifère pour sauver les abeilles”, pour les enfants à partir de 5 ans.

-Samedi 21 mai dans le cadre de la fête de la ville et de la nature dans le parc du château, un atelier “Viens créer ta petite abeille ” et “Plante ta fleur mellifère pour sauver les abeilles”. La bibliothèque vous propose de découvrir le monde des abeilles, du 13 au 20 mai, au programme : ruche interactive et pédagogique, ateliers créatifs, fresque participative. Ateliers:

-Mercredi 18 mai à 15h: Un atelier “Plante ta fleur mellifère pour sauver les abeilles”, pour les enfants à partir de 5 ans.

-Samedi 21 mai dans le cadre de la fête de la ville et de la nature dans le parc du château, un atelier “Viens créer ta petite abeille ” et “Plante ta fleur mellifère pour sauver les abeilles”. +33 3 44 21 64 15 La bibliothèque vous propose de découvrir le monde des abeilles, du 13 au 20 mai, au programme : ruche interactive et pédagogique, ateliers créatifs, fresque participative. Ateliers:

-Mercredi 18 mai à 15h: Un atelier “Plante ta fleur mellifère pour sauver les abeilles”, pour les enfants à partir de 5 ans.

-Samedi 21 mai dans le cadre de la fête de la ville et de la nature dans le parc du château, un atelier “Viens créer ta petite abeille ” et “Plante ta fleur mellifère pour sauver les abeilles”. Bibliotheque de Senlis

Lamorlaye

dernière mise à jour : 2022-05-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Lamorlaye, Oise Autres Lieu Lamorlaye Adresse Ville Lamorlaye lieuville Lamorlaye Departement Oise

Lamorlaye Lamorlaye Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamorlaye/

À la découverte du monde des abeilles à la bibliothèque de Lamorlaye Lamorlaye 2022-05-13 was last modified: by À la découverte du monde des abeilles à la bibliothèque de Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye 13 mai 2022 Lamorlaye Oise

Lamorlaye Oise