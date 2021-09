A la découverte du milieu marin – Le handicap n’empêche pas le plaisir Saint-Malo, 18 septembre 2021, Saint-Malo.

A la découverte du milieu marin – Le handicap n’empêche pas le plaisir 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue de la Montre Port des Bas-Sablons

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Présentation de 25 activités nautiques et de loisirs accessibles, pratiquées en mer et sur le littoral dans le Pays de Saint-Malo.

Sur site, vous pourrez :

Suivre en direct le déplacement de la flotte de l’ASLAB.

Les équipages de 15 bateaux accueilleront à leur bord, pour la journée, un public en situation de handicap.

Découvrir les 25 activités du guide nautique. Profiter de la Mer et du Littoral dans le Pays de Saint-Malo à travers des vidéos, des photos.

Pratiquer quelques-unes des activités du guide et voir des démonstrations nautiques dans la baie de Saint-Malo…

handisolidarites@gmail.com +33 6 37 62 56 03

