A la découverte du métier de traducteur Centre Culturel Irlandais Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Le mardi 07 novembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Venez à la rencontre de Marie Hermet, traductrice spécialiste de la littérature irlandaise pour découvrir un métier en plein bouleversement

Dans le cadre de leur partenariat avec le Centre Culturel Irlandais, les bibliothèques Pôles de langues de la Ville de Paris vous recommande cette conférence:

Le Booker Prize et le Dublin Literary Award, prix littéraires

les mieux dotés en langue anglaise, honorent à parts égales auteurs et

traducteurs des œuvres primées. En France, les traducteurs sont rarement

cités lorsqu’on parle d’un roman traduit. Hormis les prix spécifiques

de traduction comme celui du CCI, les traducteurs restent dans l’ombre.

DeepL et ChatGPT ne feraient-ils pas aussi bien ? D’ailleurs, que

traduisent les traducteurs ? Rythme, ton, choix des mots, syntaxe, tout

cela forme un ensemble complexe qu’on appelle la « voix ». Dans le cadre

de sa résidence d’écrivaine-traductrice au CCI, présentée avec le

soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France, Marie Hermet – traductrice

de Dermot Bolger et Donal Ryan notamment – nous racontera son

passionnant métier…

Réservation conseillée sur le site du Centre Culturel Irlandais



Marie Hermet viendra également animer des ateliers traduction dans les trois bibliothèques de la Ville de Paris partenaires du CCI :

Benoîte Groult (14e), Marguerite Yourcenar (15e) et Germaine Tillion

(16e).

Centre Culturel Irlandais 5, rue des Irlandais 75005 Paris

Contact : https://bibliotheques.paris.fr/

