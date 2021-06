Estrées-Saint-Denis Station ASUR Plant Breeding Estrées-Saint-Denis, Oise À la découverte du métier de semencier Station ASUR Plant Breeding Estrées-Saint-Denis Catégories d’évènement: Estrées-Saint-Denis

Venez échanger avec les équipes de Saaten-Union France pour mieux comprendre la diversité variétale en céréales et la manière dont la création de nouvelles variétés peut répondre aux enjeux liés aux aléas climatiques ou à la limitation des intrants pour une production plus agro environnementale. La visite se déroulera autour d’une vitrine variétale et pourra être complétée de plusieurs autres ateliers autour de l’obtention des variétés, ou la production des semences.

Accès libre

Découverte de la diversité des variétés de céréales, de leurs intérêts pour répondre aux enjeux agricoles, et des métiers correspondants Station ASUR Plant Breeding 163 ter avenue de Flandre 60190 Estrées-Saint-Denis Estrées-Saint-Denis Oise

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T12:30:00

