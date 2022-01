A la découverte du Métaverse – ses origines, son potentiel Bibliothèque Mohammed Arkoun, 20 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 19 avril 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

La bibliothèque Mohammed Arkoun vous convie à une conférence sur le Métaverse, simulation numérique d’autres mondes possibles et sujet d’actualité depuis plusieurs mois.

Sujet d’actualité depuis plusieurs mois, le Métaverse, simulation numérique d’autres mondes possibles, trouve son origine à la fois dans l’aspiration humaine à découvrir d’autres mondes et dans la littérature SF. Bien au-delà des seuls risques – réels, certes – relayés et amplifiés par les médias, le Métaverse peut aussi être un formidable espace commun de partage et de créativité pour les années à venir. C’est donc également à une vision positive et davantage utopique du Métaverse que cette rencontre vous conviera. Le conférencier Chercheur en prospective des dispositifs et des pratiques de lecture, Lorenzo Soccavo est depuis 2006 sur Second Life et dans des métaverses open-source à la recherche d’expériences inédites autour d’univers de fiction et de nouvelles formes de médiation du livre et de la lecture.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard Paris 75005

Contact : 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun/

