A la découverte du Ménestrel Pujols Pujols Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pujols

A la découverte du Ménestrel Pujols, 19 février 2022, Pujols. A la découverte du Ménestrel Pujols

2022-02-19 – 2022-02-19

Pujols Lot-et-Garonne 6 6 EUR Le Ménestrel présente : « A la découverte du Ménestrel »

Samedi 19/02:

14h30 : Conférence de presse

20h30 : Spectacle « Espace lumière et poésie »

Dimanche 20/02 :

15h : « Le travail est un trésor »

17h : « Il était une fois la vie »

Ouvert tout public Le Ménestrel présente : « A la découverte du Ménestrel »

Samedi 19/02 :

– 14h30 : Conférence de presse

– 20h30 : Spectacle « Espace lumière et poésie »

Dimanche 20/02 :

– 15h : « Le travail est un trésor »

– 17h : « Il était une fois la vie »

Ouvert tout public +33 7 84 83 17 76 Le Ménestrel présente : « A la découverte du Ménestrel »

Samedi 19/02:

14h30 : Conférence de presse

20h30 : Spectacle « Espace lumière et poésie »

Dimanche 20/02 :

15h : « Le travail est un trésor »

17h : « Il était une fois la vie »

Ouvert tout public Le Ménestrel

Pujols

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Pujols Autres Lieu Pujols Adresse Ville Pujols lieuville Pujols Departement Lot-et-Garonne

Pujols Pujols Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pujols/

A la découverte du Ménestrel Pujols 2022-02-19 was last modified: by A la découverte du Ménestrel Pujols Pujols 19 février 2022 Lot-et-Garonne Pujols

Pujols Lot-et-Garonne