Paris Paroisse Sainte Rosalie Paris A la découverte du Matrimoine du 13e Paroisse Sainte Rosalie Paris Catégorie d’évènement: Paris

A la découverte du Matrimoine du 13e Paroisse Sainte Rosalie, 18 septembre 2021, Paris. A la découverte du Matrimoine du 13e

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Paroisse Sainte Rosalie

Découvrez l’empreinte laissée par les femmes du passé dans le 13e arrondissement. Engagées dans les luttes sociales ou politiques, pour une reconnaissance de leur droit et une amélioration de leur condition.

Sur inscription

Balade urbaine “Femmes engagées, d’hier à aujourd’hui” dans les quartiers Blanqui Butte-aux-cailles et Peupliers en partenariat avec Le Master Patrimoine et Musée de l’Université Panthéon-Sorbonne Paroisse Sainte Rosalie 50, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paroisse Sainte Rosalie Adresse 50, boulevard Auguste Blanqui 75013 Ville Paris lieuville Paroisse Sainte Rosalie Paris