De la religion au mécénat, la promenade fera découvrir les différents domaines dans lesquels les femmes se sont exprimées au cours des siècles.

Places limitées. Inscription obligatoire

Balade urbaine dans les quartiers Gobelins et Croulebarbe guidée par des étudiantes de l'université Paris 1 en Master Patrimoine et Musée
Lieu: Rue des Marmousets 75013 Paris

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

