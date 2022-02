À la découverte du matrimoine, d’ici et d’ailleurs Espace Cultur’ailes de la Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO (FFCU) Paris Catégories d’évènement: île de France

En mars 2022, la Fédération française des Clubs pour l’UNESCO souhaite sensibiliser le grand public à la thématique du matrimoine. En collaboration avec l’association Bâtir et développer, Club pour l’UNESCO, l’espace Cultur’ailes de la FFCU propose un atelier ludique de sensibilisation au matrimoine et au dialogue interculturel à destination des jeunes du 12e arrondissement. Dans le cadre du temps fort Matrimoine de la FFCU. > Mercredi 23 mars de 14h à 18h : venez rencontrer les femmes architectes du 12e arrondissement. Elles vous présenteront leurs parcours, leurs travaux et répondront à vos questions. > Samedi 26 mars entre 10h et 18h (sessions de 2h environ) à l’espace Cultur’Ailes : accompagnés de professionnel.le.s de l’association Bâtir et développer, venez fabriquer des maquettes en terre éco-responsable en imaginant votre quartier parisien du futur. Une véritable sensibilisation à l’architecture, symbole d’une identité culturelle, d’une histoire matrimoniale, d’un quartier. C’est un travail en commun, intergénérationnel et respectueux des différences. Venez contribuer, dans un esprit ludique, au dialogue entre les cultures matrimoniales ! De 10 à 18 ans, sur inscription à contact@ffcunesco.org, avant le 18/03.

(En partenariat avec la bibliothèque Saint-Eloi)

