A LA DECOUVERTE DU MARAIS DE GOULAINE A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine, 8 juillet 2022, Haute-Goulaine.

A LA DECOUVERTE DU MARAIS DE GOULAINE A HAUTE GOULAINE La Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine

2022-07-08 – 2022-07-08 La Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine

2 EUR La Maison bleue propose un parcours découverte à pied du marais pour y observer la faune et la flore. A l’aide d’un guide nature, vous vous déplacerez dans plusieurs milieux naturels du marais. L’objectif est de mieux cerner les différentes facettes passionnantes de ce joyau de nature qu’est le marais de Goulaine tels que les douves, prairies inondables et humides, saulaies, chênaies. Cet espace site classé et site Natura 2000 est ainsi un haut lieu de la biodiversité et donc essentiel pour les activités des hommes. Et bien sûr, cela dans une ambiance conviviale ! (matériel d’observation fourni)///Inscription obligatoire//

A la decouverte du Marais de Goulaine les vendredis matin 8,22,29 juillet et 5 aout de 9h à 11h30 au départ de La Maison Bleue à Haute Goulaine

animation.lmb@hautegoulaine.fr

La Maison bleue propose un parcours découverte à pied du marais pour y observer la faune et la flore. A l’aide d’un guide nature, vous vous déplacerez dans plusieurs milieux naturels du marais. L’objectif est de mieux cerner les différentes facettes passionnantes de ce joyau de nature qu’est le marais de Goulaine tels que les douves, prairies inondables et humides, saulaies, chênaies. Cet espace site classé et site Natura 2000 est ainsi un haut lieu de la biodiversité et donc essentiel pour les activités des hommes. Et bien sûr, cela dans une ambiance conviviale ! (matériel d’observation fourni)///Inscription obligatoire//

La Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine

dernière mise à jour : 2022-02-24 par