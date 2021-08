À la découverte du lycée Turgot Lycée Turgot, 18 septembre 2021, Limoges.

À la découverte du lycée Turgot

Lycée Turgot, le samedi 18 septembre à 13:30

### Visites guidées par les élèves et leurs professeurs avec la découverte de l’esthétique Art Déco, explications autour des objets scientifiques et de la fresque des “Arts et Métiers”. Des visites guidées et commentées permettront au public de découvrir l’histoire et l’architecture du lycée, de visiter la salle des professeurs et la salle François Perrin ainsi que la collection d’objets scientifiques qui sera exposée au cours de cette après-midi d’ouverture exceptionnelle.

Gratuit. Durée de la visite : 1h.

Lycée Turgot 6, rue Paul-Dérignac 87031 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00