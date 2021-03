Lycée Horticole et du Paysage Le Petit Chadignac Charente-Maritime À la découverte du Lycée Horticole et du Paysage « Le Petit Chadignac » Lycée Horticole et du Paysage Le Petit Chadignac Catégorie d’évènement: Charente-Maritime

À la découverte du Lycée Horticole et du Paysage « Le Petit Chadignac » Lycée Horticole et du Paysage Le Petit Chadignac, 4 juin 2021-4 juin 2021, . À la découverte du Lycée Horticole et du Paysage « Le Petit Chadignac »

du vendredi 4 juin au samedi 5 juin à Lycée Horticole et du Paysage Le Petit Chadignac

Profitez de ces rendez-vous exceptionnels pour découvrir le lycée horticole et du paysage Le Petit Chadignac : * Visites du site et de ses enseignements par les élèves du lycée sous la conduite de leurs professeurs

* Pauses patrimoine avec le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Saintes pour découvrir l’histoire du lieu

* Marché avec les productions du lycée et de lycées partenaires et la présence de producteurs fermiers

Dans le respect des normes sanitaires – Places limitées – Sur inscription

Visites du site et de ses enseignements, pauses patrimoine, marché avec les productions du lycée et des producteurs locaux Lycée Horticole et du Paysage Le Petit Chadignac 3, Le Petit Chadignac – 17100 Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T13:30:00 2021-06-04T17:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Charente-Maritime Autres Lieu Lycée Horticole et du Paysage Le Petit Chadignac Adresse 3, Le Petit Chadignac - 17100 Saintes