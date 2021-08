Nouaillé-Maupertuis Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis, Vienne À la découverte du logis de Raoul du Fou Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis Catégories d’évènement: Nouaillé-Maupertuis

Site Abbatial, le dimanche 19 septembre à 14:30 Gratuit. Entrée soumise aux mesures sanitaires en vigueur

Ouverture du logis abbatial aménagé au XVe siècle par l’abbé Raoul du Fou, et qui abrite aujourd’hui la mairie de Nouaillé. Remise au public d’un petit guide de visite. Site Abbatial 32-34 rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis Vienne

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

