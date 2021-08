À la découverte du lieu de pouvoir de la ville de Munster Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Munster.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

### Découvrez l’Hôtel de Ville de Munster, ses tableaux, et ses salles historiques. Le public y trouvera également la maquette de l’ancienne abbaye, la salle « Lazare de Schwendi », les tableaux de Marie-Bonaventure Lebert, Charles Rohn et de Robi Wetzel ainsi que la grande salle du Conseil, dite de la « Décapole », ses vitraux armoriés et tableaux de Gustave Doré (classé) et Mathias Doll. La Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster et le Cercle généalogique de Munster tiendront également un stand et présenteront leurs activités et réalisations.

Gratuit. Entrée libre.

Hôtel de Ville 1 place du Marché, 68140 Munster Munster Haut-Rhin



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00