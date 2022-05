A la découverte du karst jurassien – Festival de la randonnée Besain Besain Catégories d’évènement: Besain

Jura

A la découverte du karst jurassien – Festival de la randonnée Besain, 27 mai 2022, Besain. A la découverte du karst jurassien – Festival de la randonnée Parking du Sentier karstique des Malrochers D4 Besain

2022-05-27 – 2022-05-27 Parking du Sentier karstique des Malrochers D4

Vendredi 27 mai 2022

Au sein d'une étrange forêt peuplée de dolines, lapiaz et gouffres, un géologue passionné vous emmènera explorer ses moindres recoins. Préparez vos chaussures, vos lampes torches et attention où vous mettez les pieds !

Deux boucles vous sont proposées d'une durée de 2h30 ou 4h, la visite d'une grotte est proposée dans la 2nde boucle (lampe torche requise).

Lieu: Besain
Adresse: Parking du Sentier karstique des Malrochers D4

