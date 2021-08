À la découverte du joyau roman du Sundgau Église Saint-Jacques-le-Majeur, 19 septembre 2021, Feldbach.

### Venez découvrir l’église Saint-Jacques-le-Majeur, marqueur de l’identitié de Feldbach. Au programme : concert, visite guidée et petit marché artisanal. Ce week-end patrimonial sera l’occasion pour le Conseil Municipal d’animer l’église le dimanche 19 septembre. La fête débutera à 13h : sur le parking, vous pourrez flâner devant des stands d’artisans locaux (objets en bois, miel, couture, bijoux, etc…). À 15h et à 17h, la batterie fanfare de Riespach, dont la renommée n’est plus à faire, donnera 2 concerts dans l’église. À 16h, rendez-vous pour une visite guidée et commentée de l’église.

Gratuit. Entrée libre. 13h : début de la fête sur le parking. 15h et 17h : concert dans l’église. 16h : visite guidée.

Église Saint-Jacques-le-Majeur 10 rue de l’Église, 68640 Feldbach Feldbach Haut-Rhin



