du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre

Récupérez votre livret-parcours pour remonter le temps : d’une carte à l’autre, les anecdotes vous font voyager en images dans un Josselin du début du XXème siècle, accompagnés dans l’histoire pour comparer au Josselin d’aujourd’hui.

Visite libre avec livret à récupérer à la Chapelle de la Congrégation

place de la congrégation 56120 Josselin

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

