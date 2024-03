A la découverte du Jardin du Secourieu Parc du Secourieu Cintegabelle, samedi 1 juin 2024.

A la découverte du Jardin du Secourieu visites accompagnées par les propriétaires 1 juin – 8 septembre Parc du Secourieu sur réservation

Nous vous accueillons pour la visite du jardin (visite accompagnée par les propriétaires), sur réservation, à 14 heures 30.

Les prochaines visites du jardin auront lieu :

> le samedi 1° juin 2024 et le dimanche 2 juin 2024 (« rendez-vous aux jardins »), visite guidée à 14 h et à 16 h 30 (inutile de réserver).

> le dimanche 7 juillet 2023 à 15 h, sur réservation préalable au moins la veille (merci de téléphoner au 06.62.90.78.08) ou d’adresser un courriel à l’adresse « lesecourieu@gmail.com » – ne pas envoyer de sms).

> le dimanche 21 juillet 2024 à 15 h, sur réservation préalable au moins la veille (merci de téléphoner au 06.62.90.78.08) ou d’adresser un courriel à l’adresse « lesecourieu@gmail.com » – ne pas envoyer de sms).

> le dimanche 4 août 2024 à 15 h, sur réservation préalable au moins la veille (merci de téléphoner au 06.62.90.78.08) ou d’adresser un courriel à l’adresse « lesecourieu@gmail.com » – ne pas envoyer de sms).

> le dimanche 18 août 2024 à 15 h, sur réservation préalable au moins la veille (merci de téléphoner au 06.62.90.78.08) ou d’adresser un courriel à l’adresse « lesecourieu@gmail.com » – ne pas envoyer de sms).

> lle samedi 21 septembre 2024 et le dimanche 22 septembre 2024 (« journéées européennes du patrimoine »), visite guidée à 14 h et à 16 h 30 (inutile de réserver).

Il est possible d’organiser des visites supplémentaires pour les groupes d’au moins dix personnes, toujours sur réservation.

Pour réserver une visite, veuillez nous contacter :

– soit par courriel à l’adresse électronique « lesecourieu@gmail.com« ,

– soit par téléphone (06.62.90.78.08),

– ou bien encore par l’intermédiaire du site PATRIVIA (https://patrivia.net/home) qui vous permettra de réserver et de régler la visite « en ligne ».

La visite dure approximativement une heure trente. La visite est en général suivie d’un moment convivial dans l’orangerie autour d’un rafraichissement.

Tarif :

Gratuit en dessous de 12 ans,

De 12 à 18 ans : 5 € par personne,

Au-delà de 18 ans : 10 € par personne.

Pour les groupes de plus de 10 personnes et pour les familles de plus de trois enfants, veuillez nous contacter.

Pour les « rendez-vous au jardin » et les « journées européennes du patrimoine » : tarif de 5 € par adulte de plus de 18 ans.

