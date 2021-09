A la découverte du Jardin des Plantes Jardin des Plantes, 29 mai 2022, Nantes.

2022-05-29 Ces séances de 30 mn permette d’accueillir sur un format plus court de plus jeunes enfants. Le public peut également faire les deux visites sur 1h s’il le souhaite.

Horaire : 15:00 15:45

Gratuit : oui Famille Ces séances de 30 mn permette d’accueillir sur un format plus court de plus jeunes enfants. Le public peut également faire les deux visites sur 1h s’il le souhaite.

Le Jardin des Plantes et ses serres ! Venez découvrir l’exceptionnel Jardin des Plantes de Nantes, avec ses serres et ses 10 000 espèces. Les jardiniers-botanistes vous ferons découvrir la richesse des leurs collections, et notamment le Palmarium et la serre aux cactées. 2 visites le mercredi : 15h30-16h Le Palmarium 16h-16h30 Les Serre aux cactées.3 visites le dimanche : 15h-15h45 la “Collection surprise” du jardinier16h-16h30 Le Palmarium 16h30-17h Les Serre aux cactées. Plus d’informations : Inscription fortement conseillée à l’Accueil du Jardin des Plantes : 02 40 41 65 09 mail : tourisme.jardins@mairie-nantes.fr Maximum 8 personnes pour les serres, avec présentation du pass sanitaire. Le contenu des visites est susceptible d’être modifié en fonction de la saison / actualités / conditions météo.

Jardin des Plantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 02 40 41 65 09