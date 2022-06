A LA DECOUVERTE DU HAMEAU DE MANTELON – JOURNÉE DU PATRIMOINE Denée Denée Catégories d’évènement: Denée

Maine-et-Loire

A LA DECOUVERTE DU HAMEAU DE MANTELON – JOURNÉE DU PATRIMOINE Denée, 29 juillet 2022, Denée. A LA DECOUVERTE DU HAMEAU DE MANTELON – JOURNÉE DU PATRIMOINE

Bas du chemin de la Bidetterie Parking des remparts Denée Maine-et-Loire Parking des remparts Bas du chemin de la Bidetterie

2022-07-29 16:00:00 – 2022-08-25 18:00:00

Parking des remparts Bas du chemin de la Bidetterie

Denée

Maine-et-Loire Denée Laissez-vous séduire par cet authentique petit village situé au bord du Louet. Son cadre splendide et son patrimoine vous raviront. Le temps d’une visite, retracez l’histoire du hameau de Mantelon qui s’est développé à l’époque gauloise. Il connaît un renouveau à la fin du XVIIIème siècle avec la construction du château. Des maisons de villégiature sont aussi bâties et à découvrir, telles que la villa Les Roches sur un affleurement rocheux s’ouvrant sur la vallée du Louet. Information pratique : Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Public cible : Tout public

Jauge limitée : 20 personnes maximum

Accessibilité PMR : OUI

Visite gratuite sur inscription A la découverte du hameau de Mantelon +33 2 41 78 26 21 Laissez-vous séduire par cet authentique petit village situé au bord du Louet. Son cadre splendide et son patrimoine vous raviront. Le temps d’une visite, retracez l’histoire du hameau de Mantelon qui s’est développé à l’époque gauloise. Il connaît un renouveau à la fin du XVIIIème siècle avec la construction du château. Des maisons de villégiature sont aussi bâties et à découvrir, telles que la villa Les Roches sur un affleurement rocheux s’ouvrant sur la vallée du Louet. Information pratique : Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Public cible : Tout public

Jauge limitée : 20 personnes maximum

Accessibilité PMR : OUI

Visite gratuite sur inscription Parking des remparts Bas du chemin de la Bidetterie Denée

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Denée, Maine-et-Loire Other Lieu Denée Adresse Denée Maine-et-Loire Parking des remparts Bas du chemin de la Bidetterie Ville Denée lieuville Parking des remparts Bas du chemin de la Bidetterie Denée Departement Maine-et-Loire

Denée Denée Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/denee/

A LA DECOUVERTE DU HAMEAU DE MANTELON – JOURNÉE DU PATRIMOINE Denée 2022-07-29 was last modified: by A LA DECOUVERTE DU HAMEAU DE MANTELON – JOURNÉE DU PATRIMOINE Denée Denée 29 juillet 2022 Bas du chemin de la Bidetterie Parking des remparts Denée Maine-et-Loire

Denée Maine-et-Loire