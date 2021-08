Wambrechies Fort du Vert Galant Nord, Wambrechies À la découverte du Fort du Vert Galant Fort du Vert Galant Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort du Vert Galant

La visite guidée du Fort du Vert Galant vous plonge dans la fin XIXème et au début du XXème siècle, à un moment charnière où le génie militaire évolue très vite. Ce fort à crête unique est un ouvrage pensé par Séré de Rivières qui participait à la défense du Nord, entourant, avec d’autres forts de la métropole, la place forte de Lille. Un îlot de verdure et d’histoire au coeur de la métropole lilloise.

Sur inscription

Découvrez l'histoire de ce fort de Séré de Rivières Fort du Vert Galant 400 rue du Vert Galant – 59118 Wambrechies Wambrechies Nord

