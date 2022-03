À la découverte du cyanotype naturaliste Médiathèque Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Passionnée par les papiers japonais et la photographie de la nature, Agnès Clairand, artiste poitevine, nous transporte dans son univers créatif végétal où, sous les rayons du soleil, les plantes sauvages s’offrent à vous sous un nouveau regard. Bienvenue dans le monde fascinant du cyanotype naturaliste. A découvrir sur les temps d’ouverture de la médiathèque. Tout public.

