Four Isère Four EUR 2 Le Comité des Fêtes de Four et l’Amicale des Pâtissiers Chocolatiers du Nord-Isère vous invitent à une nouvelle journée gustative; entourés de plusieurs producteurs locaux ainsi que l’EFMA.

Vente et dégustation tout au long de la journée. comitefetesfour@gmail.com +33 6 88 83 98 80 Salle Polyvalente 6 Four

