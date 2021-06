Boulogne-sur-Mer Musée de Boulogne-sur-Mer À la découverte du Château comtal Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

À la découverte du Château comtal

Musée de Boulogne-sur-Mer, le samedi 3 juillet à 19:00

En collaboration avec le service archéologie de Boulogne-sur-Mer Le château des comtes de Boulogne constitue aujourd’hui le premier objet des collections du musée. Ce monument construit au Moyen Âge est à la foi lieu de résidence et ouvrage de défense. Plusieurs fois réaménagé, le château est un témoignage de l’évolution de l’architecture fortifiée du 13e siècle à François 1er, avant d’être transformé en caserne sous Louis XIV. Au coeur de la salle comtale l’exposition retrace les grandes étapes historiques de transformation du château.

Accueil du public toutes les 15mn, jauge limitée

Musée de Boulogne-sur-Mer Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

