À la découverte du château Château de la Marthonie, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Côle.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Marthonie

### Venez découvrir ce château dont les premières constructions datent du XIIe siècle et qui a été reconstruit et remanié aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. Les origines du Château de La Marthonie remontent au XIIe siècle, période à laquelle s’élève à cet emplacement un « repaire » qui défend la frontière entre le Limousin et le Périgord. Cette forteresse primitive contrôle ainsi, à hauteur du gué sur la Côle, les voies menant de Thiviers à Nontron et de Limoges à Brantôme. Le château assure alors également la sécurité du prieuré et du village qui s’est construit autour. Durant la guerre de Cent Ans, le château est pris et incendié par les Anglais, qui occupent le village de 1394 à 1404. Au début du XVIe siècle, le château est reconstruit par Mondot de la Marthonie, premier président du Parlement de Bordeaux puis de Paris, conseiller de la régente Louise de Savoie (mère de François Ier, parti guerroyer en Italie). Au XVIIe siècle, une aile est ajoutée perpendiculairement au vieux château ainsi que l’escalier monumental, à rampes droites. Par alliances, le château passe à la famille de Beynac en 1691, puis à la famille de Beaumont en 1761. Après la Seconde Guerre mondiale, le château, très endommagé, est restauré par le Marquis Pierre de Beaumont-Beynac, actuel propriétaire du château, qui a obtenu en 1968 le prix des « chefs d’œuvres en péril ». Les travaux de restauration de l’aile du XVIIe viennent de se terminer. Un document en braille est à disposition à l’Office de Tourisme.

Gratuit.

Château de la Marthonie Le Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle Dordogne



2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00