Bron Bron Bron, Rhône A la découverte du champ de courses de Parilly Bron Bron Catégories d’évènement: Bron

Rhône

A la découverte du champ de courses de Parilly Bron, 19 septembre 2021, Bron. A la découverte du champ de courses de Parilly 2021-09-19 12:15:00 12:15:00 – 2021-09-19 16:15:00 16:15:00 Accueil de l’hippodrome 4-6 avenue Pierre Mendès-France

Bron Rhône Bron Découvrir les courses et ses coulisses pour apprécier le spectacle avec un œil averti. communication@leshippodromesdelyon.fr +33 4 78 77 45 45 http://www.leshippodromesdelyon.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bron, Rhône Autres Lieu Bron Adresse Accueil de l'hippodrome 4-6 avenue Pierre Mendès-France Ville Bron lieuville 45.71858#4.90985