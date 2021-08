Preuschdorf Preuschdorf Bas-Rhin, Preuschdorf À la découverte du carreau de mine Clemenceau Preuschdorf Preuschdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

À la découverte du carreau de mine Clemenceau
17 septembre 2021
Preuschdorf

[Journées Européennes du Patrimoine] Avec les guides du musée, partez à la découverte de la fabuleuse histoire de ce site d'exploitation exceptionnel, premier carreau mis en place dès le début du 20ème siècle. Vous saurez tout sur cette technique étonnante de récupération du pétrole liquide et sur les fonctions des divers bâtiments toujours visibles aujourd'hui.
Sur inscription. +33 3 88 80 91 08

