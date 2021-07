À la découverte du canal Saint-Denis Square Aimé Césaire, 19 septembre 2021, Aubervilliers.

À la découverte du canal Saint-Denis

Square Aimé Césaire, le dimanche 19 septembre à 10:30

Le canal Saint-Denis fête cette année ses 200 ans ! Depuis 1821, les activités autour du canal n’ont cessé d’évoluer, de se transformer. Des activités agricoles, à l’activité tertiaire en passant par l’industrialisation du territoire, sans oublier les fêtes et loisirs. Une balade pour observer, analyser le canal d’aujourd’hui à l’aune de documents d’archives, œuvres d’art et chansons d’hier et aujourd’hui pour mieux comprendre son histoire, sa place dans la vie des habitants et des quartiers qu’il traverse.

Entrée libre, inscription recommandée

Pour fêter le bicentenaire du canal Saint-Denis, les Archives municipales d’Aubervilliers et la Société d’Histoire et de la Vie d’Aubervilliers vous propose de découvrir l’histoire du canal.

Square Aimé Césaire Boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers



