A la découverte du Café Oscar, la pépinère de talents ! Café Oscar Comedy Club Paris, jeudi 7 mars 2024.

Demandez à n’importe quel artiste remplissant des Zéniths aujourd’hui : tous ont joué ou connaissent le mythique Café Oscar. Et pour cause, depuis 30 ans, le plus ancien comedy-club de la capitale fait office de référence dans l’éclosion des talents de demain.

Beaucoup de noms aujourd’hui célèbres sont passés par ce révélateur de talents, parmi lesquels Blanche Gardin, Roman Frayssinet, Nawell Madani, Fabrice Eboué, Amelle Chahbi, Maxime Gasteuil, Doully, Bun Hay Mean, Artus, Kyan Khojandi, Bérengère Krief rien que ça ! Mais loin du Jamel Comedy-club, du Fridge de Kev Adams ou plus récemment du Joke de Baptiste Lecaplain, c’est dans l’ombre qu’œuvre le Café Oscar. Depuis 30 ans, c’est avec la même philosophie que le Café Oscar se présente aux spectateurs : dénicher, former et promouvoir les nouveaux talents de l’humour. Sur sa scène, toujours la même promesse : découvrir, avant tout le monde, les artistes qui demain rempliront les plus grandes salles de France. Ici, pas forcément de noms clinquants sur scène pour appâter le spectateur, simplement 1 heure de rire, avec des artistes encore méconnus mais au potentiel certain.

Des masterclass mensuelles sont également proposées aux débutants et semi-débutants.

LES AUDITIONS PUBLIQUES, PLATEAU RÉVÉLATEUR DE TALENTS.

Pour les artistes souhaitant y jouer, l’étape obligatoire est de passer par les auditions publiques, organisées

chaque jeudi. C’est en prime et devant une salle pleine, chose rare dans le milieu, que ces nouveaux talents peuvent s’essayer à la scène, sans aucune sélection préalable et pourquoi pas remporter les auditions du jour car c’est le Public qui vote !

C’est donc à la méritocratie pure que les humoristes gagnants de chaque session pourront gagner le droit d’intégrer les plateaux plus confirmés du café Oscar.

UN LIEU UNIQUE À LA PROGRAMMATION PARITAIRE

Le Café Oscar propose désormais une programmation 100% paritaire. Cet engagement, porté par la volonté de Monika (patronne du Café Oscar), relève d’une conviction profonde que chaque talent, indépendamment du genre, mérite d’être entendu.

