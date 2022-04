A la découverte du cacao et du chocolat Seignosse, 3 mai 2022, Seignosse.

EUR 5 5 A la découverte du cacao et du chocolat, Chloé et Romain vous disent tout sur le cacao et le chocolat. Au sein de la fabrique Rookyto, nous vous parlerons de l’histoire du cacao, de son origine et des étapes de transformation du cacao en chocolat : de la torréfaction au moulage, en passant par le conchage et le pressage du beurre de cacao. Un moment gourmand et passionnant, ponctué de dégustations et d’anecdotes issus de nos années passées sous les tropiques, entourées des cacaoyers!

Horaires, 3 créneaux au choix : 15h, 16h, 18h.

Durée approximative : 20 minutes.

Tarif : 5€ (avec dégustation)

Lieu : Rookyto – Partisans Chocolatiers ( Lot 2, 683 av. de Larrigan, ZA Larrigan, Seignosse)

Réservation obligatoire par téléphone au 07 69 03 08 80.

