A la découverte du Bois de Gouloume Aramits, 26 juin 2022, Aramits.

A la découverte du Bois de Gouloume

Place de la Mairie Aramits Pyrénées-Atlantiques

2022-06-26 – 2022-06-26

Aramits

Pyrénées-Atlantiques

Cette forêt « frontière naturelle » entre le Béarn et le Pays Basque a été ravagée en 1941 par un violent coup de vent. Elle a été par la suite reboisée par les Eaux et Forêt. C'est cette histoire que nous vous proposons de découvrir avec un agent de lONF et Gaël Mevel, violoncelliste qui mettra en scène des textes de Jean Giono.

+33 6 87 94 64 29

Aramits

