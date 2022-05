A la découverte du bocage Saint Lois Bourgvallées, 11 juin 2022, Bourgvallées.

A la découverte du bocage Saint Lois Saint Romphaire 31 Rue des Aumones Bourgvallées

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11 12:00:00 12:00:00 Saint Romphaire 31 Rue des Aumones

Bourgvallées Manche Bourgvallées

Dans le cadre de la journée de la Chasse et de la Ruralité le 11 juin 2022 à St Romphaire, une randonnée bocagère est organisée. Venez marcher le long des champs et des haies et découvrez les particularités du bocage saint lois avec un animateur nature ! nQuels arbres et arbustes poussent dans les haies ? nQuels animaux sauvages y vivent ? n A quoi servent les haies ? n….. nCette randonnée de 2 heures environ est gratuite et ouverte à tous !

+33 6 80 13 88 60 http://www.fdc50.com/

Saint Romphaire 31 Rue des Aumones Bourgvallées

