A la découverte du Bassin d’Arcachon Au Moulleau avec Vincent de Paul Arcachon, mardi 27 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-27T08:30:00+02:00 – 2024-08-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-09-01T00:00:00+02:00 – 2024-09-01T17:00:00+02:00

• Titre : A la découverte du Bassin d’Arcachon

• Date : Du mardi 26 aout au dimanche 1er septembre 2024, soit 6 jours et 5 nuits

• Tranche d’âge : 14 – 17 ans

• Nombre de jeunes : 14

• Lieu : Arcachon

• Transport : Mini bus au départ de Rennes

• Bref descriptif :

Ce séjour permettra à un groupe de jeunes, dans la continuité de leur implication et présence à l’année, de découvrir le littoral atlantique sud. Ceci grâce à des activités culturelles et sportives autour du milieu aquatique et des villes voisines (Dune du Pilat, Bordeaux, Arcachon).

• Présentation du séjour :

Lieu et hébergement : Résidence les Mouleaux association Vincent Paul. 160 boulevard de la côte d’argent 33120 Arcachon. Gîte – hébergement en gestion libre.

L’association louant les gites propose des formules de séjours pour un tourisme social, des stages et un hébergement pour les classes vertes, en pension complète, demi-pension ou gestion libre. Nous avons fait le choix de la gestion libre/simple location.

La location permet une participation financière au bon fonctionnement de l’association. Cette dernière possède une maison d’enfants durant l’année. Les enfants et adolescents qui y résident après une décision de justice, le sont pour des durées variables, selon leurs besoins et parcours. Résider dans cet espace partagé pour ce séjour s’inscrit dans une volonté pédagogique de renforcer le vivre-ensemble.

Activités :

– 2 activités autour du milieu aquatique et de la pleine nature

– 2 activités culturelles autour du patrimoine (visites musés, villes locales) et de la gastronomie locale (courses au marché et cuisine de repas). Nous aimerions, si possible, faire une exposition autour des Jeux Olympiques et Paralympiques.

– Jeux et activités de cohésion

– Temps collectif de règles de vie quotidienne

– Tâches liées à la vie en communauté : cuisine, ménage, vaisselle, rangement, etc.

– Baignade

– Une part de temps libre relative à l’expression des envies de chacun et de la cohésion de groupe.

• Objectifs pédagogiques du séjour : (cf. Objectifs pédagogiques et compétences visées)

– Favoriser le vivre-ensemble, participer à la vie en communauté

L’ensemble de l’équipe éducative a pour objectif à travers ce séjour mais aussi la préparation de celui-ci, de développer auprès de ces jeunes la notion du vivre-ensemble, de favoriser l’autonomie et la cohésion de groupe. Ces aspects font parti intégrante du projet éducatif global de la structure ; ils impliquent de mettre en place des actions, un discours éducatif, et des projets basés sur ces valeurs. Le vivre-ensemble est quotidien : au sein de la structure jeunesse, à l’école, à la maison, et est constitutif de leur future vie de jeune adulte. A travers la mise en place d’un séjour certains points du vivre-ensemble peuvent être approfondis. En effet, les temps de préparation, de mise en place, de vie commune, de soirées (avec ou sans thématique), de journées entières passées en groupe mixte sont des leviers pour développer des notions d’inclusion, de respect, d’égalité. Pour cela, diverses activités de cohésion et notamment sportives ont été prévues durant le séjour.

– Offrir aux jeunes une parenthèse dans leur vie d’adolescent

Cette notion de parenthèse est à mettre en lien avec leur vie quotidienne d’adolescent, de jeune de quartier, de frère/sœur, d’élève, c’est-à-dire la vie d’un jeune inscrit dans un rythme scolaire important, des rythmes familiaux, des rythmes sportifs. Durant ce séjour, des temps seront bien sûr définis (activités de pleine nature, aquatique et culturelles de prévues, temps de repas programmés, etc.) mais des temps libres seront également présents.

– Proposer un enrichissement culturel et une ouverture vers la culture

Cette ouverture vers la culture s’effectue en lien avec l’art et l’histoire, la faune locale ou encore le sport. Cela à travers le choix et la découverte d’une région riche, et éloignée de ce qu’ils connaissent, tant sur le plan architectural, la visite de musée, de lieux nouveaux, le choix d’activités sportives nouvelles (notamment en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques).

– Favoriser l’autonomie (pour soi) et la responsabilisation (pour la vie de groupe)

Nous impliquons les jeunes dans la construction de ce projet : la préparation, le choix collectif des activités, du lieu de vie, du transport, des repas. L’implication des jeunes en amont du séjour permet de les rendre acteurs, de développer la fierté de mener à bien un projet commun. Pour cela, des temps d’échanges sont mis en place notamment sur les ouvertures jeunesse du vendredi soir ainsi que différents temps permettant de développer l’autonomie : les chantiers jeunesse, les réunions et temps de préparation, les temps communs d’activités pendant les vacances, les ouvertures du foyer jeunesse, les heures de bénévolat …

