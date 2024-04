À la découverte du baguage des oiseaux RNR de la basse goulandière Parigné-l’Évêque, samedi 15 juin 2024.

À la découverte du baguage des oiseaux Conservatoire d’espaces naturels – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 15 juin, 07h00 RNR de la basse goulandière Animation gratuite, ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T07:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T07:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Utilisé depuis plus d’un siècle, le baguage est la principale méthode scientifique utilisée pour suivre le devenir des oiseaux dans leur environnement. Permettant d’étudier les mouvements des populations, leur évolution démographique, leurs voies de migration, leurs zones de nidification et celles d’hivernage, ainsi que leur longévité, il aide ainsi à répondre aux questions telles que « Où vont-ils ? », « Lesquels survivent? », « Lesquels se reproduisent? »….

Vous souhaitez en savoir plus sur cette opération ? Cette animation est faite pour vous !!!

ATTENTION : Nombre de places très limité !

RNR de la basse goulandière basse goulandière Parigné-l’Évêque 72250 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@cenpaysdelaloire.fr »}]

nature découverte

Cen Pays de la Loire