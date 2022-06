A la découverte d’Olivier Tallec

A la découverte d'Olivier Tallec

2022-07-06 18:00:00 – 2022-09-17 Lancement de l'exposition. Illustrateur jeunesse né à Morlaix. Dès 1997 il travaille pour l'édition jeunesse, il est l'illustrateur d'une cinquantaine d'albums. Le public est invité à découvrir, au cœur du jardin de la médiathèque, des panneaux grands formats issus des ouvrages d'Olivier Tallec. Le public pourra également proposer des phrases ou de courtes histoires associées aux images proposées. Celles-ci seront affichées au fur et à mesure de l'été à côté des panneaux d'images. Olivier Tallec les découvrira également lors des ses venues pour des dédicaces ou ateliers.

