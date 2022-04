A la découverte d’objets liés à la culture du blé et de la betterave le silo, 14 mai 2022, Tigery.

le silo, le samedi 14 mai à 18:30

(re)découvrez le passé agricole de la ferme du Plessis-Saucourt. La collection « musée de France » de l’agglomération est constituée d’objets et de documents ethnographiques, historiques et archéologiques qui rendent compte de l’évolution des modes de vie, des modifications de l’occupation et de l’exploitation des sols, du développement des activités agricoles et industrielles, de la modernisation de l’agriculture et de ses techniques et également de la transformation du territoire dans le cadre de l’urbanisation de la ville nouvelle de Sénart. • Le Silo L’histoire de Tigery est intrinsèquement liée à sa position stratégique et à la présence de terres fertiles favorables à l’agriculture. 3 fermes importantes y étaient implantées, dont la ferme du Plessis-Saucourt où la salle de spectacle a été aménagée en 2005 dans l’ancien corps de ferme. Cette ferme, la plus récente de Tigery, fut construite au XIXe siècle. La ferme était vouée à la culture du blé et de la betterave sucrière. Autant la culture du blé est très ancienne et remonte à l’Antiquité, autant celle de la betterave à sucre est plus récente. C’est au début du XVIIe siècle que sont découvertes les capacités sucrières du jus de betterave. Le procédé d’extraction industrielle sera mis au point en 1799. Sa culture se développe de manière exponentielle dès la fin du XIXe siècle. Venez découvrir de manière exceptionnelle, de manière autonome ou avant le spectacle Tout Ce Que Vous Avez Toujours Voulu Savoir Sur Votre Cerveau, une sélection d’objets liés à la culture du blé et de la betterave sucrière. Entrée libre sans réservation, à partir de 18h30

entrée libre

le silo 32 route de lieusaint 91250 tigery Tigery Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T22:30:00