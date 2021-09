Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont à la découverte d’internet Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

du mardi 12 octobre au mardi 19 octobre à Médiathèque du Bois fleuri

Cycle de découverte et d’initiation à l’utilisation d’internet. > [Programme annuel des ateliers](http://bit.ly/AteliersBF2021)

Gratuit sur inscription. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Des ateliers multimédia pour apprendre, comprendre et évoluer dans l’univers du numérique… Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T16:30:00;2021-10-19T15:00:00 2021-10-19T16:30:00

