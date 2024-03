A la découverte des zones humides et des tortues qui les peuplent à Vicq d’Auribat Vicq-d’Auribat, lundi 22 avril 2024.

A la découverte des zones humides et des tortues qui les peuplent à Vicq d’Auribat Vicq-d’Auribat Landes

En compagnie d’une animatrice du Syndicat Adour Midouze (SAM), vous êtes invité à venir découvrir quelques zones humides à proximité de l’Adour et d’en apprendre un peu plus sur les tortues qui les peuplent. Au cours de la balade, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir une de ces curieuses bête à carapace. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 15:00:00

fin : 2024-04-22 17:30:00

Rdv au parking de l’église

Vicq-d’Auribat 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

