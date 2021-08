Rittershoffen Eglise Saint-Gall Bas-Rhin, Rittershoffen À la découverte des vitraux de Tristan Ruhlmann Eglise Saint-Gall Rittershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rittershoffen

À la découverte des vitraux de Tristan Ruhlmann Eglise Saint-Gall, 18 septembre 2021, Rittershoffen. À la découverte des vitraux de Tristan Ruhlmann

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Gall

### Venez admirer le plus grand vitrail des églises reconstruites après la Seconde Guerre mondiale… Il est unique pour sa surface colorée, mais également pour sa représentation biblique, oecuménique et historique. La nuit, quand l’église est illuminée, elle resplendit de toutes ses couleurs, comme ornée de diamants et de saphirs.

Gratuit. Entrée libre.

Venez admirer le plus grand vitrail des églises reconstruites après la Seconde Guerre mondiale… Eglise Saint-Gall 161 Route de Hatten, 67690 Rittershoffen Rittershoffen Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rittershoffen Autres Lieu Eglise Saint-Gall Adresse 161 Route de Hatten, 67690 Rittershoffen Ville Rittershoffen lieuville Eglise Saint-Gall Rittershoffen