Avallon Avallon A la découverte des vins de l’Yonne Avallon Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Yonne

A la découverte des vins de l’Yonne Avallon, 20 juin 2021-20 juin 2021, Avallon. A la découverte des vins de l’Yonne 2021-06-20 – 2021-06-20 Les Caves de la Halle 6 Rue de la Halle

Avallon Yonne Avallon EUR 12 12 Régis Bourgine, maître caviste, vous fait découvrir en 5 vins, les couleurs ainsi que le caractère des vins de l’Yonne ! Groupe de 8 à 16 personnes maximum. avallon@destinationgrandvezelay.com +33 3 86 34 14 19 Régis Bourgine, maître caviste, vous fait découvrir en 5 vins, les couleurs ainsi que le caractère des vins de l’Yonne ! Groupe de 8 à 16 personnes maximum.

Détails Catégories d’évènement: Avallon, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Avallon Adresse Les Caves de la Halle 6 Rue de la Halle Ville Avallon lieuville 47.48893#3.90497