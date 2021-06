Échiré Château de Mursay Deux-Sèvres, Échiré À la découverte des vestiges du château de la famille d’Aubigné Château de Mursay Échiré Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Mursay Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir l’histoire du château de Mursay, dont l’une des habitantes fut la future Madame de Maintenon. Château de Mursay Mursay, 79410 Échiré Échiré Deux-Sèvres

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

