**A la découverte des vestiges de L’Habitation DUFFERET** Ancienne propriété de André DUBUC DUFFERET, l’Habitation est inscrite pour la première fois en 1770 sur la carte de Moreau du Temple, parmi les 24 sucreries que détient la commune de La Trinité. Elle ne se résume pas simplement au logement de contremaître encore visible, ou à un édifice spécifique, mais comprend l’ensemble des bâtiments, domestiques et industriels, ainsi que les terres, les cultures, les eclaves, le bétail et tous les ustensiles nécessaires à la vie sur l’exploitation. Le recencement de Renouard de SAINTE-CROIX en 1820, mentionne une superficie de 203 hectares. Propriétaire depuis 2001, La Ville de la Trinité dipose de : * la Maison de Maître, * l’ancien hôpital comportant 2 cachots, * la machinerie de l’ancienne sucrerie et distillerie. Malgré les rides visibles d’un temps qui passe et d’une végétation invasive, l’Habitation présente tout de même un intérêt historique et architectural indéniables. De ce fait, en matière de préservation de la Culture et du Patrimoine, le site devrait bénéficier dans le cadre d’un projet de Ville, d’une réhabilitation confortant ses ruines et ses vestiges. Aujourd’hui, soyons tous témoins de son passé et les potentiels acteurs de son avenir.

Concernant les visites guidées, il est fortement recommandé de réserver car le nombre de places est limité.

