Charleville-Mézières Archives départementales des Ardennes Ardennes, Charleville-Mézières À la découverte des trésors du patrimoine écrit des Ardennes Archives départementales des Ardennes Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

À la découverte des trésors du patrimoine écrit des Ardennes Archives départementales des Ardennes, 18 septembre 2021, Charleville-Mézières. À la découverte des trésors du patrimoine écrit des Ardennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales des Ardennes

### L’équipe des Archives départementales invite les visiteurs à découvrir les richesses patrimoniales des Ardennes conservées depuis plus de 200 ans par la gardienne de l’histoire du département. Seront proposés aux visiteurs un parcours au sein des espaces de conservation habituellement inaccessibles au public, une exposition de documents orignaux présentant toute la diversité des fonds conservés et des ateliers découverte de la recherche dans les fonds d’archives pour les enfants et les adultes.

Gratuit. Entrée libre. Contrôle des pass sanitaires à l’entrée.

L’équipe des Archives départementales invite les visiteurs à découvrir les richesses patrimoniales des Ardennes conservées depuis plus de 200 ans par la gardienne de l’histoire du département. Archives départementales des Ardennes 10 rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Charleville-Mézières Autres Lieu Archives départementales des Ardennes Adresse 10 rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières Ville Charleville-Mézières lieuville Archives départementales des Ardennes Charleville-Mézières