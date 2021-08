Nancy Archives municipales de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy À la découverte des trésors d’archives Archives municipales de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

À la découverte des trésors d’archives Archives municipales de Nancy, 18 septembre 2021, Nancy. À la découverte des trésors d’archives

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales de Nancy

### Les Archives municipales de Nancy ouvrent exceptionnellement les portes de leurs magasins : nous vous présenterons le métier d’archiviste et les trésors conservés par le service. Au programme : vous pourrez participer à des visites guidées « Immersion au coeur de l’histoire de la ville ». Au contact des sources historiques, le public comprendra comment se constitue la mémoire d’une ville et de ses habitants. Le métier d’archiviste et les missions d’un service public d’archives seront présentés.

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Lieu Archives municipales de Nancy Adresse 3 rue Henri Bazin, 54000 Nancy Ville Nancy