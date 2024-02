A la découverte des traces d’animaux Équemauville, mardi 30 juillet 2024.

A la découverte des traces d’animaux Équemauville Calvados

Empreintes, terriers, poils, plumes, restes de repas, crottes, … Autant d’indices laissés par les animaux et qui passeront inaperçus à qui n’y prend pas garde. Mais en ouvrant l’œil, ces traces vous dévoileront bien des secrets ! Partez sur les traces des animaux sauvages et apprenez à les identifier !

(3km/2h) Niveau 1

Empreintes, terriers, poils, plumes, restes de repas, crottes, … Autant d’indices laissés par les animaux et qui passeront inaperçus à qui n’y prend pas garde. Mais en ouvrant l’œil, ces traces vous dévoileront bien des secrets ! Partez sur les traces des animaux sauvages et apprenez à les identifier !

(3km/2h) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 14:00:00

fin : 2024-07-30 16:30:00

Chemin des Riboussailles

Équemauville 14600 Calvados Normandie loic.nicolle@gmail.com

L’événement A la découverte des traces d’animaux Équemauville a été mis à jour le 2024-02-13 par Calvados Attractivité