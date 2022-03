A la découverte des tourbières ! L’Hommondière,85700 La Flocellière La Flocellière Catégories d’évènement: La Flocellière

le dimanche 8 mai à 10:00

Venez explorer une tourbière, ce milieu atypique aux multiples atouts dans lequel se développe une végétation caractéristique, voire rare et où l’on peut retrouver des éléments parfois insolites (pollen, coquillages, reste d’objets, ou, plus rarement de corps momifiés …). Les tourbières sont des milieux humides particulièrement riches et importants à conserver pour leur biodiversité, leur rôle dans le cycle de l’eau, leurs potentiels économiques ou encore les indications qu’elles peuvent nous donner sur le paysage, le climat ou les civilisations présentes dans le passé…

Inscription obligatoire. 5€ / Gratuit pour les adhérents (prévoir une tenue adaptée et des bottes)

CPIE Sèvre et Bocage – Pays de la Loire Grandeur Nature
L'Hommondière,85700 La Flocellière

2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T12:00:00

