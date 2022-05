A la découverte des symboles floraux cathédrale saint louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

La paroisse Cathédrale de Saint-Louis propose une conférence sous forme de visite, sur le thème suivant : À la découverte des symboles floraux dans la Cathédrale Saint-Louis . En effet, au 17ième , il était d’usage de faire figurer des motifs floraux en architecture, sur les peintures et les objets de culte. Conférence-visite cathédrale saint louis 78000 versailles Versailles Yvelines

